Санкт-Петербург, 16 июня 2022, 16:33 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве в целях снижения выбросов загрязняющих веществ в Мурманской области сегодня, 16 июня, на Петербургском международном экономическом форуме подписали представители компаний «Россети Северо-Запад» и «Норильский никель».
Как сообщает пресс-служба правительства Мурманской области, крупнейший в мире производитель высокосортного никеля и палладия готов полностью отказаться от использования мазута на комбинате в Мончегорске. Устаревший мазутный теплоисточник здесь заменят на промышленную электрическую котельную.
Как сообщало ИА REGNUM, Росгеология и Мурманская область договорились об освоении недр региона.