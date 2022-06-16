Санкт-Петербург, , 16:33 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве в целях снижения выбросов загрязняющих веществ в Мурманской области сегодня, 16 июня, на Петербургском международном экономическом форуме подписали представители компаний «Россети Северо-Запад» и «Норильский никель».

ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщает пресс-служба правительства Мурманской области, крупнейший в мире производитель высокосортного никеля и палладия готов полностью отказаться от использования мазута на комбинате в Мончегорске. Устаревший мазутный теплоисточник здесь заменят на промышленную электрическую котельную.

«Благодаря этому подписанию в Мончегорске и Териберке котельные будут переведены на электричество. Для нас это принципиально важный вопрос, так как мазут — это не только дорогой вид топлива, но и крайне неэкологичный. Мы уже ушли от мазутозавимости в Умбе и Килпъявре. И подписанные соглашения решат не только задачи сегодняшнего дня, но и станут вкладом, в том числе в сохранение арктической природы в будущем», — прокомментировал подписание документа глава Мурманской области Андрей Чибис .

Как сообщало ИА REGNUM, Росгеология и Мурманская область договорились об освоении недр региона.