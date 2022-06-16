Владимир, 16 июня, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Во Владимирской области 16 июня выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Пять человек госпитализированы. Всего в области зарегистрировано 152 тыс. 89 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 286 пациентов, в том числе 20 — за последние сутки.

За весь период скончались 3475 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.