Луганск, , 16:33 — REGNUM Для Луганской Народной Республики (ЛНР) неважен статус, в котором она войдёт в состав России, заявил 16 июня глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью агентству «РИА Новости».

Глава ЛНР Леонид Пасечник Lug-info.com

По его словам, главное в этом вопросе — быть вместе с Россией.

«Честно вам скажу: это абсолютно неважно, в каком статусе мы будем находиться. Самое важное, что мы будем вместе», — сказал Пасечник.

«Мы хотим быть в составе большой мощной родины, для которой очень важны духовное начало, для которой морально-этические ценности важны», — пояснил он.

При этом Леонид Пасечник подчеркнул, что сейчас в Донбассе и на территории Украины происходит не только военный конфликт с укронацистами, но и «борьба Запада с Россией».

«Но мы на стороне добра, морали, мы на стороне правильной российской позиции», — отметил Леонид Пасечник.

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