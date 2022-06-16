Заречный, Свердловская область, , 16:32 — REGNUM В Курманке Свердловской области перевернулся автобус, следовавший из Сухого Лога в Екатеринбург. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, авария произошла во время дождя. Водитель неправильно выбрал дорогу на мокрой дороге, не справился с управлением, в результате чего и произошло опрокидывание.

В салоне находились восемь пассажиров. Всех их отправили к месту назначения попутным транспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Волчанске автобус с рабочими врезался в дерево. Люди, кроме водителя, не пострадали, но и водителя отпустили из больницы после осмотра медиками,