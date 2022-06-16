Липецк, , 16:31 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 18 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

16 июня выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем сутками ранее. Всего зарегистрирован 152 тыс. 161 случай заражения.

За весь период наблюдения 147 тыс. 837 человек выписаны, в том числе 56 — за последние сутки.

За весь период скончались 3780 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.