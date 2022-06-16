Северодонецк, ЛНР, 16 июня, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Российские военные и бойцы Народной милиции ЛНР начали зачистку промышленной зоны города Северодонецка, в том числе завода «Азот», заявил 16 июня подполковник НМ республики Андрей Марочко в эфире Первого канала.

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Заявив, что подразделения ЛНР и ВС РФ уже закрепились в промзоне города «и начали спецоперацию», Марочко добавил:

«То есть мы уже потихоньку начинаем продвигаться по промзоне и зачищать эту территорию».

Напомним, 14 июня глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о стычке украинских боевиков с российскими военными на территории «Азота». На заводе находятся бойцы отряда «Ахмат».