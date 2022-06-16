Калуга, 16 июня, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Депутаты калужского областного парламента 16 июня на заседании сессии внесли изменения в закон об бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на председателя Законодательного собрания Калужской области Геннадия Новосельцева.

Законодательное собрание Калужской области Депутаты калужского областного парламента16 июня на заседании сессии внесли изменения в закон об бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Доходы на 2022 год увеличены на 4 млрд 782 млн рублей. Общий объем расходов вырос на 7 млрд 481 млн рублей. В сфере здравоохранения за счёт дополнительного поступления средств из федерального бюджета предусмотрено увеличение расходов на 551 млн рублей. Из них 365 млн рублей направят на оснащение сосудистого отделения нового инфекционного госпиталя. В сфере образования за счет средств федерального бюджета предлагается увеличение расходов на сумму 408 млн рублей на модернизацию школьных систем образования. Также предлагается увеличение средств областного бюджета на осуществление ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от восьми до семнадцати лет в сумме 303 млн рублей. Расходы на дорожную отрасль выросли на 4 млрд 323 млн рублей. В сфере ЖКХ предусмотрено увеличение средств на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры и переселение граждан из аварийного жилья — 233,5 млн рублей.

«Ранее, при формировании бюджета области 2022 года фракция «Единая Россия» предлагала увеличить расходы на приобретение жилья для детей-сирот на 40 миллионов рублей, что и было сделано депутатами. Общий объем финансирования тогда составил 245 миллионов рублей. Сегодня при внесении изменений к ним добавятся еще почти 66 миллионов рублей», — отметил Геннадий Новосельцев.