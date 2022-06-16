16 июня 2022 | Время чтения 2 мин

У одиннадцатиклассников заканчиваются экзамены. О том, с чем пришлось столкнуться в этом году выпускникам, рассуждают в соцсетях.

Анастасия Чекменёва, , 17:17 — REGNUM В социальных сетях не утихает обсуждение основного периода единого государственного экзамена, начавшегося 26 мая 2022 года. На платформе YouTube (как считает Роскомнадзор, нарушающей законодательство РФ) регулярно добавляется и активно комментируется контент, связанный с проведением ЕГЭ-2022. Каждый день загружаются новые видео с реакциями на результаты экзаменов, а в комментариях выпускники делятся своими результатами и впечатлениями.

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

Большинство выпускников, сдававших ЕГЭ по профильной математике, отмечают, что экзамен был несложным.

«На самом деле этот ЕГЭ был самым простым за все время», — выражает точку зрения многих пользователь Martin Games.

В ходе обсуждения ЕГЭ по русскому языку большое количество пользователей отметили, что справиться с этим экзаменом под силу тем, кто уделял должное время подготовке.

«Тестовая часть была стандартная, за исключением задания на лексические значения слова, где некоторые были абсолютно идентичны. Текст был неприятный, но тем не менее сочинение написать можно было. Если готовиться, то всё можно сдать», — пишет в Сети пользователь.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Писала недавно русский, 31 мая. Совсем не страшно. Волнение было, когда нам печатали варианты, потому что не знаешь, чего ожидать, но как только ты получаешь свой КИМ, то волнение улетучивается, ты весь в своем варианте и не думаешь ни о чем больше. Так что переживать не стоит», — комментирует bloomy.

Для большинства одиннадцатиклассников, сдававших ЕГЭ по химии, экзамен показался на удивление легким.

«В целом было легко, все, что учил, — все и попалось, ничего страшного», — пишет выпускник в мессенджере Telegram.

«Готовилась три года, то есть учила химию с девятого класса. Вчера весь день подгружала сайт, но результаты пришли быстрее в школу. 100! 100 баллов, мои труды оправдались, я очень рада», — отмечает пользователь TaKeShi.

Мнения, опубликованные в социальной сети «ВКонтакте» по поводу ЕГЭ по литературе, оказались более противоречивыми. Многие отмечают шаблонный и узкоформатный характер экзамена.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я не особо волновалась по поводу результатов, просто обидно, что могла бы написать больше, если бы в рамки не вгоняли», — рассказала Дарья Д.

«Тоже в этом году сдавала лит-ру, жду результатов. Больше всего в ней сомневалась, но, как оказалось, это самый лёгкий экзамен», — делится впечатлениями Дарья А.

Для многих ЕГЭ стал тяжелым моральным испытанием. Психологическое давление, большей частью внутреннее, мешало при выполнении заданий.

«Писала пробники по русскому на 90+, рассчитывала на такой же результат на основном, но после написания все изменилось. Все дело в том, что на экзамене моё моральное состояние было очень ущербным. Нет, я не переживала, просто мой мозг отказывался воспринимать какую-либо информацию. Из-за этого выполняла задания медленно и невнимательно… Давайте себе отдыхать, чтобы на самом экзамене вас не постигла апатия», — пояснила свои переживания пользователь Fleur.

Многие участники ЕГЭ-2022 жаловались в социальных сетях на технические ошибки, возникавшие в процессе получения электронной информации о результатах проведённых экзаменов. В частности, наблюдались технические сложности с выгрузкой результатов на таких сайтах, как Госуслуги и Checkege.