Санкт-Петербург, , 16:49 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве по организации и проведению II Международного чемпионата профессионального мастерства в сфере промышленного строительства в 2022 году в городе Казани подписали 16 июня, на Петербургском международном экономическом форуме министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, генеральный директор Госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев и глава Татарии Рустам Минниханов.

Казань

Основной целью чемпионата станет улучшение позиции России на международной арене в сфере промышленного строительства за счет обеспечения глобальной конкурентоспособности страны, роста объемов экспорта строительных услуг и повышение производительности труда.

К участию в Международном строительном чемпионате приглашены представители 23 стран, отметил Ирек Файзуллин.

Глава РТ подчеркнул важность проведения данного мероприятия в республике.

«В республике более 400 предприятий производят продукцию строительного назначения. За последние 10 лет введено в строй и модернизировано 160 предприятий, среди которых много компаний мирового уровня. Проведение Международного чемпионата позволит познакомиться с новыми технологиями и компетенциями, а главное найти лучших в этом направлении», — добавил Минниханов.

В 2022 году чемпионат пройдет с 5 по 8 октября в МВЦ «Казань Экспо».

Соревнования пройдут по трем направлениям: состязания профессиональных строителей, интерактивная выставка и деловая программа. Участники сразятся в 20 индивидуальных и командных номинациях по промышленному строительству, проектированию промышленных объектов и управлению проектами строительства. Впервые пройдут соревнования «Студенческой лиги», в которых примут участие студенты профильных строительных вузов России. Призовой фонд чемпионата превысит 44 млн рублей.

По словам генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, Международный строительный чемпионат объединяет мировые государства, бизнес и кадры. Проведение такого масштабного мероприятия окажет положительное влияние на строительную отрасль и развитие экономики в целом. Для многих специалистов участие в строительных соревнованиях является социальным лифтом, считает Лихачев.

ИА REGNUM напоминает, Международный чемпионат в сфере промышленного строительства был учрежден в феврале 2020 года Министерством строительства и ЖКХ России и Госкорпорацией «Росатом». Впервые мероприятие прошло в апреле 2021 года в Сочи. За звание лучших соревновались порядка 500 профессиональных строителей из России, Казахстана, Республики Беларусь, Египта и Турции.

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