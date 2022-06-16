Воронеж, 16 июня, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Коммунальную технику для трёх районов Луганской Народной Республики передала Воронежская область 16 июня, написал в телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

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«Сегодня передали коммунальную технику. Именно о ней нас и просили власти Марковского, Меловского и Новопсковского районов ЛНР. Нужно обеспечить людей базовыми бытовыми удобствами. Каждый район получил по три машины — мусоровоз МАЗ, аварийная машина УАЗ и ассенизаторская машина ГАЗ», — сообщил Гусев.

Он уточнил, что уже в скором времени Воронежская область передаст ЛНР материалы и оборудование для восстановления систем водоснабжения — около двух километров трубопровода и шесть глубинных насосов для подачи воды.

Ранее глава региона посетил ЛНР, где подписал соглашения о сотрудничестве с тремя районами народной республики.