Александр Полегенько,
16 июня 2022, 20:22 — REGNUM Легендарный лагерь — а ныне Международный детский центр «Артек» — отмечает свой 97-й день рождения 16 июня. На грандиозном празднике Страны Детства побывал корреспондент ИА ИА REGNUM.
Праздничная линейка в Артеке
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Непосредственно в Артеке участниками праздника стали почти три тысячи детей из 85 российских регионов, а по всему миру день рождение лагеря, подарившего незабываемые впечатления и верных друзей, отметили тысячи артековцев по всему миру.
Открылся праздник рано утром торжественной линейкой в лагере «Морской». Именно здесь 97 лет назад с четырех брезентовых палаток началась история Артека. По площади Дружбы состоялся традиционный пронос флагов Международного детского центра и его девяти лагерей.
Праздничная линейка в Артеке
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Праздничная линейка в Артеке
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Праздничная линейка в Артеке
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Праздничная линейка в Артеке
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Праздничная линейка в Артеке
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Праздничная линейка в Артеке
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Праздничная линейка в Артеке
Александр Полегенько © ИА REGNUM
«Каждый год Артека — это еще одна страничка истории, это новые достижения и проекты. Артек был и остается для ребенка мечтой, которая превращается в добрую, помогающую в жизни энергию. Уверен, наши воспитанники уезжают из Артека с уверенностью, что могут сделать этот мир лучше. Целеустремленные, нацеленные на достижения юные граждане страны будут ставить и решать задачи, которые приведут Россию к новым технологическим и научным прорывам, к успешному будущему», — отметил директор Артека Константин Федоренко.
Праздничная линейка в Артеке
Александр Полегенько © ИА REGNUM
День рождения любимого Артека его воспитанники отметили квестами, конкурсами рисунков на асфальте, песнями, посвящёнными лагерю, встречами артековцев разных лет.
Одним из главных событий праздника стала парусно-гребная регата «Морским судам быть!». В бухте Артека развернулась захватывающая гонка юных моряков на шлюпках ЯЛ-6, «Оптимист». Также были подняты паруса на шхуне «Святая Татьяна», которой управляют капитаны-артековцы. Возможность испытать себя в морском деле получил каждый воспитанник — ребята посещают выставку макетов кораблей, перетягивают канат, учатся такелажу, семафорной азбуке, управлению шлюпкой, осваивают азбуку Морзе. Все желающие могут испытать себя в качестве «морского штурмана» и совершить экскурсию на суда артековской флотилии.
Выставка макетов кораблей
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка макетов кораблей
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Поднятие паруса на шхуне «Святая Татьяна»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Поднятие паруса на шхуне «Святая Татьяна»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Поднятие паруса на шхуне «Святая Татьяна»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Поднятие паруса на шхуне «Святая Татьяна»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Поднятие паруса на шхуне «Святая Татьяна»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Морские соревнования в бухте Артека
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Морские соревнования в бухте Артека
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Морские соревнования в бухте Артека
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Морские соревнования в бухте Артека
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Морские соревнования в бухте Артека
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Морские соревнования в бухте Артека
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Морские соревнования в бухте Артека
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Морские соревнования в бухте Артека
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Морские соревнования в бухте Артека
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Тренировка управления шлюпкой
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Тренировка управления шлюпкой
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Тренировка управления шлюпкой
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Морские узлы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Морские узлы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
История Артека началась в 1925 году. Здесь, на берегу Чёрного моря, был развёрнут палаточный лагерь. За десятилетия существования Артека здесь отдохнули сотни тысяч детей. Сегодня это комплекс из девяти детских лагерей с развитой инфраструктурой, собственными образовательными технологиями и культурными традициями.
Международный детский центр «Артек»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Международный детский центр «Артек»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Международный детский центр «Артек»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Международный детский центр «Артек»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Международный детский центр «Артек»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Международный детский центр «Артек»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Международный детский центр «Артек»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Международный детский центр «Артек»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Международный детский центр «Артек»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Международный детский центр «Артек»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Международный детский центр «Артек»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Международный детский центр «Артек»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Международный детский центр «Артек»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Гора Аю-Даг
Александр Полегенько © ИА REGNUM