16 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Полегенько, , 20:22 — REGNUM Легендарный лагерь — а ныне Международный детский центр «Артек» — отмечает свой 97-й день рождения 16 июня. На грандиозном празднике Страны Детства побывал корреспондент ИА ИА REGNUM.

Праздничная линейка в Артеке Александр Полегенько © ИА REGNUM

Непосредственно в Артеке участниками праздника стали почти три тысячи детей из 85 российских регионов, а по всему миру день рождение лагеря, подарившего незабываемые впечатления и верных друзей, отметили тысячи артековцев по всему миру.

Открылся праздник рано утром торжественной линейкой в лагере «Морской». Именно здесь 97 лет назад с четырех брезентовых палаток началась история Артека. По площади Дружбы состоялся традиционный пронос флагов Международного детского центра и его девяти лагерей.

Праздничная линейка в Артеке Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничная линейка в Артеке Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничная линейка в Артеке Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничная линейка в Артеке Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничная линейка в Артеке Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничная линейка в Артеке Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничная линейка в Артеке Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Каждый год Артека — это еще одна страничка истории, это новые достижения и проекты. Артек был и остается для ребенка мечтой, которая превращается в добрую, помогающую в жизни энергию. Уверен, наши воспитанники уезжают из Артека с уверенностью, что могут сделать этот мир лучше. Целеустремленные, нацеленные на достижения юные граждане страны будут ставить и решать задачи, которые приведут Россию к новым технологическим и научным прорывам, к успешному будущему», — отметил директор Артека Константин Федоренко.

Праздничная линейка в Артеке Александр Полегенько © ИА REGNUM

День рождения любимого Артека его воспитанники отметили квестами, конкурсами рисунков на асфальте, песнями, посвящёнными лагерю, встречами артековцев разных лет.

Одним из главных событий праздника стала парусно-гребная регата «Морским судам быть!». В бухте Артека развернулась захватывающая гонка юных моряков на шлюпках ЯЛ-6, «Оптимист». Также были подняты паруса на шхуне «Святая Татьяна», которой управляют капитаны-артековцы. Возможность испытать себя в морском деле получил каждый воспитанник — ребята посещают выставку макетов кораблей, перетягивают канат, учатся такелажу, семафорной азбуке, управлению шлюпкой, осваивают азбуку Морзе. Все желающие могут испытать себя в качестве «морского штурмана» и совершить экскурсию на суда артековской флотилии.

Выставка макетов кораблей Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка макетов кораблей Александр Полегенько © ИА REGNUM

Поднятие паруса на шхуне «Святая Татьяна» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Поднятие паруса на шхуне «Святая Татьяна» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Поднятие паруса на шхуне «Святая Татьяна» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Поднятие паруса на шхуне «Святая Татьяна» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Поднятие паруса на шхуне «Святая Татьяна» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Морские соревнования в бухте Артека Александр Полегенько © ИА REGNUM

Морские соревнования в бухте Артека Александр Полегенько © ИА REGNUM

Морские соревнования в бухте Артека Александр Полегенько © ИА REGNUM

Морские соревнования в бухте Артека Александр Полегенько © ИА REGNUM

Морские соревнования в бухте Артека Александр Полегенько © ИА REGNUM

Морские соревнования в бухте Артека Александр Полегенько © ИА REGNUM

Морские соревнования в бухте Артека Александр Полегенько © ИА REGNUM

Морские соревнования в бухте Артека Александр Полегенько © ИА REGNUM

Морские соревнования в бухте Артека Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тренировка управления шлюпкой Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тренировка управления шлюпкой Александр Полегенько © ИА REGNUM Тренировка управления шлюпкой Александр Полегенько © ИА REGNUM

Морские узлы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Морские узлы Александр Полегенько © ИА REGNUM

История Артека началась в 1925 году. Здесь, на берегу Чёрного моря, был развёрнут палаточный лагерь. За десятилетия существования Артека здесь отдохнули сотни тысяч детей. Сегодня это комплекс из девяти детских лагерей с развитой инфраструктурой, собственными образовательными технологиями и культурными традициями.

Международный детский центр «Артек» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Международный детский центр «Артек» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Международный детский центр «Артек» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Международный детский центр «Артек» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Международный детский центр «Артек» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Международный детский центр «Артек» Александр Полегенько © ИА REGNUM Международный детский центр «Артек» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Международный детский центр «Артек» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Международный детский центр «Артек» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Международный детский центр «Артек» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Международный детский центр «Артек» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Международный детский центр «Артек» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Международный детский центр «Артек» Александр Полегенько © ИА REGNUM