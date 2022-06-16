Санкт-Петербург, , 16:23 — REGNUM На состояние глобального сырьевого рынка повлияли санкции Запада в отношении России и ответные российские контрсанкции, заявил 16 июня на ПМЭФ-2022 председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Миллер Gazprom.ru

«Самое интересное, что санкционная политика и контрсанкционная политика привела к последствиям, которые, может, даже никто не предполагал. Почему? Потому что санкции и контрсанкции затронули глобальные сырьевые рынки», — сказал Алексей Миллер.

Миллер обратил внимание, что на это повлияло экстерриториальное право, использованное при введении американских и других западных санкций.

«Вы не можете описать состояние своей энергетической системы или экономической системы, не зная правил конкретного товарно-сырьевого рынка или не зная объемов предложений на этом рынке», — добавил глава «Газпрома».

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