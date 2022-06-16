Луганск, 16 июня, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В Северодонецке окружены не только украинские боевики, но и наёмники из США, Британии и Польши, сообщил 16 июня помощник главы МВД Луганской Народной республики (ЛНР) Виталий Киселев в эфире «Первого канала».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, среди наёмников, большинство из которых поляки, есть от 30 до 40 американцев, воюющих на стороне укронацистов.

«На территории Северодонецка еще находится большое количество наемников. Это наемники из Америки, Великобритании, Польши», — сказал Киселев.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики и иностранные наемники блокированы в Северодонецке на территории завода «Азот».

Ситуация осложняется тем, что на предприятии также укрываются и местные жители, которых укронацисты не извещают о гумкоридорах для выхода из опасной зоны, организованных российскими военными.