Белгород, 16 июня 2022, 16:18 — REGNUM Ростовская и Белгородская область объявили о сотрудничестве на полях ПМЭФ-2022 — соответствующее соглашение подписали руководители субъектов Василий Голубев и Вячеслав Гладков, сообщает 16 июня пресс-служба правительства региона.
Стороны будут развивать торгово-экономическое, научно-техническое, социальное и культурное сотрудничество. Вячеслав Гладков также поблагодарил коллегу за опыт в создании пунктов временного содержания беженцев.
Соглашение между регионами будет действовать на протяжении пяти лет.