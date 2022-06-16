Москва, , 16:16 — REGNUM Структурная перестройка российской экономики займет не меньше пяти-десяти лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Так он прокомментировал высказывание главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что российская экономика уже не сможет развиваться «по-прежнему», что «внешние условия изменились надолго, если не навсегда», а также о необходимости переориентации производства на внутренний рынок.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как верно отметила глава Банка России, страна столкнулась со структурными изменениями в экономике, — сказал Перепелица. — Теперь резервировать валюту в иностранной валюте бессмысленно, а значит, надо пересматривать сам принцип резервирования и направлять излишки средств в реальный сектор экономики, а не кредитовать западные экономики, как это происходило раньше. Также очевиден практически полный разрыв торговых отношений с западными компаниями, что вызывает необходимость скорейшей переориентации импортных и экспортных операций на восточное направление».

При этом он подчеркнул, что к концу 2022 года невозможно полностью переориентировать экономику РФ на внутреннее производство и потребление.

«Так как последние 20 лет Россия строила экспортно-ориентированную модель экономики, соответственно можно ожидать, что структурная перестройка экономики займёт не менее 5-10 лет. Основные изменения до конца 2022 года коснутся переориентации импортно-экспортных поставок, некоторого развития ряда промышленных направлений, таких как гражданская авиация и микроэлектроника», — сказал Перепелица.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Бузгалин объяснил, почему призывы Набиуллиной к переосмыслению экспорта и его работе на внутренний рынок могут не дать никакого результата.

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