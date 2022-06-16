Шерегеш, Кемеровская область, 16 июня, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в рамках Петербургского международного экономического форума подписал с генеральным директором корпорации «Туризм. РФ» Сергеем Сухановым дополнительное соглашение о расширении границ мастер-плана курорта Шерегеш. Об этом сообщает телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Администрация правительства Кемеровской области Шерегеш

«Шерегеш стал одним из самых популярных и посещаемых горнолыжных курортов страны. Только в этом зимнем сезоне его посетили более 2 миллионов туристов, — отметил Цивилёв. — Наша главная задача сейчас — создать такие условия, которые будут привлекать туристов круглый год. Нам важно, чтобы люди, которые приезжают на курорт, получали высокий уровень сервиса — от качества транспортной инфраструктуры до новых гостиниц».

Уточняется, что мастер-план позволит комплексно подойти к созданию туристических объектов и определить объемы финансирования. Документ будет готов во втором квартале 2023 года.