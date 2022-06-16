16 июня 2022 | Время чтения 8 мин

Федеральное агентство по глобальным СМИ USAGM выступает за демократию в России. То есть за ту «правильную» демократию, под которой имеются в виду взгляды на нее правительства США.

Галина Смирнова, , 17:09 — REGNUM Правительство США увеличило финансирование трех технологических компаний с начала СВО России на Украине. Речь идет о компаниях, чьи технологии (VPN) — nthLink, Psiphon и Lantern позволяют обойти блокировки западных СМИ и соцсетей. Такие сервисы, напоминает издание Reuters, позволяют пользователям скрывать свою личность и изменять свое местоположение в Интернете для обхода «географических» ограничений на контент и цензуры. В публикации авторов из Лондона и Вашингтона говорится, что нагрузка на такие сервисы с недавних пор значительно выросла и, по словам их источников, увеличение финансирования как раз и направлено на поддержку роста числа их российских пользователей.

Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Со ссылкой на общедоступные финансовые отчеты издание указывает, что в период с 2015 по 2021 год три VPN получили финансирование США на сумму не менее 4,8 миллионов долларов. С февраля этого года, как сообщили источники издания, общий объем финансирования, выделяемого компаниям, увеличился почти вдвое. И всё для того, «чтобы справиться с ростом спроса в России». Финансирование проходит через Агентство США по глобальным СМИ (USAGM), которое контролирует поддерживаемые правительством США вещательные компании, включая «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), а также через вашингтонский OTF, который полностью финансируется правительством США и контролируется USAGM.

Правда, в то время как декларируется, что увеличение финансовой помощи направлено для того, чтобы сервисы могли справиться с ростом спроса в России, директор по инжинирингу nthLink Мартин Чжу сказал, что число ежедневных пользователей его приложения в России недавно взлетело после того, как его активно продвигали финансируемые правительством США новостные сайты, такие как «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Трафик, по его словам, за одни сутки взлетел с 1000 до 10 000, на следующие же сутки число пользователей приложения увеличилось до 30 000 и еще через сутки — до 50 000.

Пользователь VPN

Оговорился Мартин Чжу или это трудности перевода и восприятия информации? Но как мы понимаем, правительство США финансировало также раскрутку и продвижение VPN-сервисов через федеральное агентство USAGM. При этом президент вашингтонской OTF Лора Каннингем заявляет изданию, что организация увеличила свою поддержку трем технокомпаниям, потому что «российское правительство пытается подвергнуть цензуре то, что их граждане могут видеть и говорить в Интернете, чтобы скрыть правду и заставить замолчать инакомыслящих». Иными словами, организация выступает за демократию. То есть за ту «правильную» демократию, под которой имеются в виду взгляды на нее правительства США.

По словам Каннингем, в прошлом месяце в России в среднем более 4 миллионов пользователей использовали инструменты уклонения от цензуры, в том числе VPN, поддерживаемые OTF. При этом заметим, что Мартин Чжу наряду со своим заявлением о том, что «в России много людей, которые не доверяют Путину и правительственным СМИ», заявил, что его компания и так будет бороться за работу в России — без финансовой поддержки правительства США. В общем, как говорится, не коррупцией ли «дело попахивает»: когда коммерческие компании и без финансовой поддержки правительства готовы совмещать «приятное с полезным», то есть развивать бизнес и продвигать ту самую «правильную» демократию, а правительственные организации США между тем «что-то там» финансируют.

Тем не менее судя по росту числа пользователей nthLink, именно финансирование продвижения VPN-сервисов способствует развитию их бизнеса. Генеральный директор Psiphon (со штаб-квартирой в Торонто) Майк Халл сказал, что недавнее финансирование правительства США было «полезным»: более 1,3 миллиона россиян в день используют эту сеть. С начала специальной военной операции выросло и число российских пользователей (на 1,5 млн за месяц) компании Lantern, что, по словам её исполнительного директора, произошло благодаря продвижению в правительственных СМИ США, а также, так сказать, «сарафанному радио» при обмене сообщениями в Telegram, популярном в России.

Следует ли понимать, что России стоило бы задуматься о блокировке Telegram, поскольку представитель Lantern, хоть и невзначай, но наряду с подконтрольными правительству США СМИ поставил его в один ряд с источниками распространения информации о VPN-сервисах? Такой посыл следует из заявления Lantern? Блокировка Telegram позволит снова увеличить аудиторию американских приложений? И еще вопрос: какая категория людей пользуется такими сервисами? Молодые люди, продолжающие общение в заблокированных соцсетях и не знающие о появлении еще в 2017 году статьи 15.8 «Меры, направленные на противодействие использованию на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов, посредством которых обеспечивается доступ к информационным ресурсам и информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации» Федерального закона от 29 июля 2017 года № 276-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»?

Серверная

Как говорится в публикации, «спрос на VPN в России резко возрос в марте, когда Москва ввела ограничения на некоторые иностранные социальные сети, включая Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». По данным лондонской мониторинговой фирмы Top10VPN накануне запрета спрос на VPN вырос на 2088% по сравнению со среднесуточным спросом в середине февраля. Авторы публикации приводят слова некоего жителя Орла (пожелавшего остаться неизвестным в силу, как подчеркивается в публикации, опасений возмездия), который сообщил им, что необходимость поиска VPN возникла из-за блокировки Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Twitter. Он заявил, что мог получить доступ к социальным сетям в Москве, но когда вернулся в Орел, они были заблокированы. И тут, по его словам, он «наткнулся на Psiphon, и, как ни странно, он работал как в Москве, так и в Орле».

Тем временем руководитель отдела исследований Top10VPN Саймон Мильяно, называющий в публикации СВО России — вторжением на Украину, сказал, что интерес к VPN в последнее время несколько ослаб, но ежедневное использование по-прежнему составляет в среднем 452% по сравнению с неделей до начала, как он сказал, «войны». По его оценке с того момента было установлено не менее 6 миллионов приложений VPN.

Между тем VPN — лишь часть инструментов, разработка которых поддерживается USAGM для обхода так называемой цензуры в России, также как и подконтрольные правительству США СМИ — лишь часть инструментов по продвижению тех же VPN-сервисов. Как говорится в публикации, «плакаты, рекламирующие nthLink (с QR-кодом), и другие поддерживаемые правительством США VPN, а также независимые русскоязычные СМИ появились в Москве с начала войны». Reuters не смог определить ни точное местоположение плаката, ни личность его разместившего. Открытие nthLink в России приводит пользователей к ряду недавних заголовков новостей, включая обновления о «войне Москвы на Украине», с новостных сайтов, финансируемых правительством США.

Добавим, на портале глобального агентства USAGM рассеивается миф о том, что организация имеет неограниченный бюджет: отмечается, что запрос на финансирование проходит через Конгресс. Более того, решения об объемах финансирования и распределении средств принимаются с учетом приоритетов администрации и Конгресса, стратегических интересов США. 28 марта этого года президент запросил у Конгресса для деятельности агентства на 2023 финансовый год 840 млн долларов. Эти средства, как сообщается, позволят USAGM продолжить свою жизненно важную миссию по информированию, вовлечению и объединению людей по всему миру в поддержку свободы и демократии. Еженедельная аудитория всех организаций агентства по итогам прошлого года составила 354 млн человек. В число ключевых рынков USAGM наряду с Россией входят Китай и Иран. Программы организации распространяются посредством радио, телевидения, интернета, социальных сетей и мобильных платформ.

«В сочетании с нашим глобальным охватом доверие аудитории USAGM к предоставляемой нами информации имеет решающее значение для борьбы с дезинформацией, распространяемой авторитарными режимами и насильственными негосударственными субъектами», — говорится в одном из разделов портала организации.

Кибервойска США

Глобальные СМИ США, подконтрольные агентству USAGM, также сообщается на сайте, «заполняют критическую пустоту», особенно в странах, где «отсутствует свободная пресса». Так, например, подчеркивается, что в отличие от CNN International, аудитория которой часто ограничена элитными путешественниками в их гостиничных номерах, а вещание происходит на английском языке, глобальные СМИ USAGM вещают на 62 языках, обращаясь к местному населению стран на их родных языках. При этом каждое подконтрольное агентству СМИ в каждой своей «подопечной» стране делает определенные нужные политические акценты. Например, радио Свободная Европа/радио Свобода (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), радио Свободная Азия и радио и телевидение Marti специализируются на освещении внутренних новостей стран, где нет, по мнению агентства, «свободной прессы или в переходный период».

Очевидно, что ключевой момент здесь для агентства — «переходный период», иначе не заходили бы разговоры об отсутствии свободной прессы. Но при этом, конечно, эти СМИ охватывают региональные и международные проблемы и события (в том числе в США, по мере необходимости), чтобы, как говорится, обеспечить всестороннее освещение новостей. Видимо, без «всесторонних новостей» подаваемая информация будет выглядеть откровенной пропагандой.