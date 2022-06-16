Джакарта, 16 июня 2022, 16:15 — REGNUM В Индонезии хотят, чтобы число туристов в Энде, провинции Восточная Нуса-Тенггара, достигали 200 тысяч человек в год, сообщает Antara.
«Туристические визиты в Энде в настоящее время составляют около 90 тысяч в год, в будущем мы стремимся увеличить их до 200 тысяч в год», — заявили в Энде.
В Индонезии намерены продвигать туризм в Энде, в том числе приглашая предприятия инвестировать в развитие отелей и ресторанов.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил немецкую школу в Джакарте в рамках своего визита в Индонезию.
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