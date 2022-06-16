Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга 16 июня определил административное наказание для жителя города Никиты Устюжанина, который позволил себе оскорбления с расистским подтекстом в отношении темнокожей девушки, оказавшейся с ним в салоне автобуса.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Напомним, дебошир требовал от попутчицы сделать с ним селфи, сравнил девушку с животным и обозвал прозвищем из мультфильма.

За это суд привлек его к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных статьей 20.3.1 КоАП РФ, и части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

«Устюжанин вину признал, раскаялся, пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По первой упомянутой статье — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» — Устюжанину назначено 50 часов обязательных работ.

Но сначала ему предстоит отбыть 7 суток ареста по второй статье — о мелком хулиганстве.