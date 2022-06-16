Улан-Батор, , 16:13 — REGNUM Международная конференция женщин-миротворцев «Женщины, мир и безопасность» началась 16 июня в Улан-Баторе.

Солдаты ООН

“В этом году исполняется 20 лет со дня участия Монголии в миротворческих операциях ООН. В прошлом Монголия была одним из ведущих стран по количеству отправленных миротворцев. Женщины-военнослужащие Монголии служат в миротворческих миссиях ООН с тех пор, как они были впервые избраны в качестве наблюдателей ООН в 2006 году», — заявил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на открытии конференции.

В конференции участвуют представители ООН, Европейского Союза и 30 стран, а также женщины-миротворцы из Вооруженных сил Монголии, правительственных военных и правоохранительных органов.

В 2022 году исполняется 20 лет участию монгольских военных в миротворческих операциях. За это время Монгольские вооруженные силы направили более 20 000 миротворцев в миротворческие и международные военные операции ООН. В миротворческих операциях участвовали 872 женщин-военных. По количеству женщин-миротворцев Монголия занимает первое место среди стран Северо-Восточной Азии.