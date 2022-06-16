Москва, 16 июня, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Действия ФРС США автоматически приведут к ужесточению денежно-кредитной политики центральных банков всех стран коллективного Запада. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский. Так он прокомментировал соответствующее решение Федрезерва Америки.

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«Более высокие ставки сделают для простых американцев более дорогим поддержание баланса кредитной карты, получение ссуды на покупку автомобиля или покупку дома, — сказал он. — Более высокая стоимость заимствований также негативно сказывается на экономическом росте. Фондовые рынки США упали в последние недели из-за опасений, что действия ФРС по процентной ставке могут привести экономику к рецессии. Более 70% профессоров экономики заявили в рамках международных опросов, что в 2023 году экономика США столкнется с рецессией».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский заявил, что монетарным властям Америки предстоит выбирать, чем пожертвовать, — финансовыми рынками или рынком труда.