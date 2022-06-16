Кострома, , 17:53 — REGNUM Костромское областное отделение КПРФ выступило против ликвидации троллейбусов в рамках проведения транспортной реформы. Об этом сообщается на сайте партии.

МУП Троллейбусное управление в Костроме Наталья Диева © ИА REGNUM

Коммунисты считают решение областных властей «антинародным» и предлагают горожанам поставить подписи «против уничтожения электротранспорта» в штабе.

«Наши отцы и дети строили, приумножали народное хозяйство, решили пустить в городе экологичный и экономный вид транспорта, а нынешние правители лишают народ всего этого» , — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Костроме действуют 39 автобусных и 6 троллейбусных маршрутов, на которых работают 30 машин. Они перевозят 4% пассажиров областного центра. По мнению властей, затраты на содержание устаревших моделей, контактной сети и тяговых подстанций слишком велики — на эти цели город тратит около 100 млн рублей в год. В связи с этим с весны 2023 года троллейбусы будут заменены автобусами большого класса. Судя по комментариям в социальных сетях, горожане восприняли предложение негативно и не поверили в грядущие улучшения после реформы.

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