Москва, 16 июня, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Монетарным властям США приходится выбирать, чем пожертвовать, — финансовыми рынками или рынком труда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский. Так он прокомментировал решение ФРС США вновь повысить ставку.

Dan Smith ФРС США Вашингтон

«Если еще месяц назад ФРС США заявляла о задаче борьбы и снижения инфляции, то сегодня речь уже идет о стабилизации инфляции на рекордном высоком уровне для Соединенных Штатов. К концу года представители монетарных властей США заявили об ожидаемом повышении базовой ставки не менее чем на 3%, — сказал Ильинский. — Глава ФРС США Джером Пауэлл также заявил, что повышение процентной ставки приведет к сокращению рабочих мест и росту безработицы в американской экономике. Монетарным властям США приходится выбирать, чем пожертвовать, — финансовыми рынками или рынком труда. Но стабильный рынок труда не нужен США без финансовой стабильности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский объяснил, что экономика США столкнулась с чрезвычайно опасной ситуацией.