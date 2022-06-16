Москва, , 16:08 — REGNUM Решение ФРС США вновь повысить учетную ставку говорит о том, что американская экономика столкнулась с чрезвычайно неприятной и опасной ситуацией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

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«Экономика США находится между Сциллой и Харибдой и одновременно испытывает серьезные сложности как в финансовой сфере, так и в секторе производства товаров и услуг, — констатировал профессор. — С одной стороны, самая высокая за последние сорок лет инфляция, а с другой — видимые признаки рецессии и снижения темпов экономического роста. В этих тяжелых экономических условиях Федеральная резервная система США пошла на беспрецедентный шаг и объявила о повышении процентных ставок на 0,75 процентного пункта. Казалось бы, увеличение процентной ставки на величину менее 1% является весьма незначительным арифметически, но это самое большое повышение базовой ставки ФРС за последние 30 лет. Большинство международных экспертов ожидали более умеренного увеличения»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, повышение ставки ФРС не затормозило укрепления рубля.

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