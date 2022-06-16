Новосибирск, 16 июня, 2022, 16:09 — ИА Регнум. В большинстве из запланированных образовательных организаций Новосибирской области начался капитальный ремонт в рамках федеральной программы. Об этом сообщили в правительстве региона.

nso.ru Ремонт в школе

«25 школ капитально отремонтируют в Новосибирской области по федеральной программе. Работы в школах Новосибирска, города Обь и 13 районов области уже начались и завершатся в 2023 году», — уточнили в областной администрации.

Размер софинансирования из федерального и регионального бюджетов — около 970 млн рублей и 270 млн рублей соответственно.