Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Из-за резкого роста цен в Европе вынуждены будут существенно переплачивать за газ и нефть. Об этом 16 июня заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме.

Government.ru Александр Новак

«За счёт роста цен, которые произошли: по газу в три-четыре раза, а на нефть примерно в два раза, Европа переплатит примерно 400 млрд евро», — заявил Новак.

«Это на наш взгляд не предел. Всё-таки всё может быть гораздо критичнее», — указал он.