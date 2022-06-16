Москва, 16 июня, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Если власти РФ не прибегнут к мерам по регулированию экономики, то призывы к переосмыслению экспорта и его работе на внутренний рынок не дадут никакого результата. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил экономист Александр Бузгалин. Так он прокомментировал соответствующую инициативу главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Промышленность

«Российские экспортеры — это в большинстве своем крупнейшие корпорации, совсем не заинтересованные в переориентации на внутренний рынок, и единственное, что может привести к такой переориентации, — это система достаточно жестких косвенных и прямых мер по регулированию экономики, — сказал Бузгалин. — Где-то запреты, где-то высокие налоги, где-то налоговые льготы и дешевые кредиты. Если провести такие серьезные изменения, то можно ожидать серьезных подвижек. Если этих изменений не будет, то заклинания сколь угодно высоких лиц не изменят ситуации, а сырье будут всеми правдами и неправдами вывозить на Запад или на Восток. По большому счету для российской экономики продажа нефти в Китай дает не больший результат, чем продажа нефти в Западную Европу».

Как подчеркнул экономист, для России главный вопрос не в том, кому продавать, а в том, что продавать и на каких условиях.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Бузгалин объяснил, что нужно сделать для того, чтобы экономика РФ работала на внутренний рынок.