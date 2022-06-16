Екатеринбург, , 16:05 — REGNUM Покинувшие Донецкую Народную Республику и уехавшие в Россию беженцы не хотят возвращаться домой. Об этом заявил журналистам в Екатеринбурге председатель Общественной палаты республики Александр Кофман.

Флаг ДНР Иван Шилов, ИА REGNUM

Он отметил, что в России для них создали хорошие условия. В частности, платят неплохую зарплату, дают жильё и т.д.

«Люди не хотят возвращаться», — посетовал Кофман.

Как сообщало ИА REGNUM, эвакуация из ДНР и ЛНР была объявлена 18 февраля. Этому предшествовали участившиеся обстрелы республик со стороны Украины.