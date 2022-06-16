Симферополь, , 16:05 — REGNUM Кампания по уборке урожая стартовала в Республике Крым, сообщил 16 июня в телеграм-канале председатель правительства региона Юрий Гоцанюк.

Уборка

«Сельскохозяйственные предприятия Республики Крым готовы к уборке урожая 2022 года. Хозяйствам республики в текущем году предстоит убрать около 800 тыс. га. В том числе 592,5 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что на 16,1 тыс. га больше по отношению к 2021 году», — написал Гоцанюк.

Урожай озимой пшеницы планируется убрать на площади 333,3 тыс. га, на 173,8 тыс. — озимого ячменя. Самые большие площади зерновых и зернобобовых культур расположены в хозяйствах Красногвардейского района (85,6 тыс. га), Джанкойского (70,2 тыс. га), Сакского (56 тыс. га), Первомайского (51,5 тыс. га). При этом общая площадь земель сельхозназначения в регионе составляет 1,8 млн га, в том числе 1,7 млн — сельхозугодий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики сообщили об ожидаемом увеличении посевов влагозависимых культур — в связи с запуском Северо-Крымского канала.