Москва, 16 июня, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Несмотря на то, что интернет открывает детям широкие возможности для образования, общения и обучения, цифровая среда представляет для юных пользователей и существенную угрозу. В силу своей неопытности, любопытства, доверчивости дети могут стать жертвами злоумышленников или технологий, сами того не осознавая.

Цитата с сайта Ростелекома Безопасный интернет

Ключ к детской безопасности в сети — это совместные усилия родителей, общественности, государства и самих онлайн-платформ, где юные пользователи проводят существенную часть своего времени. В отличие от иностранных сервисов, российские ИТ-компании проявляют сознательный подход и берут на себя ответственность за детей и подростков, которым предоставляют свои услуги.

На Петербургском международном экономическом форуме ПМЭФ сегодня, 16 июня, обнародовали результаты исследования «Технологии защиты детей в интернете», в котором спрогнозированы киберриски ближайшего будущего. В совместной работе «Ростелекома», Альянса по защите детей в цифровой среде и консалтинговой компании MINDSMITH выделены 23 главных риска для детей и подростков в интернете.

Эксперты оценили каждый из них по степени опасности и проработанности технологий защиты. На основании анализа существующих рисков и ряда трендов, продиктованных технологическими, социальными и геополитическими изменениями, исследователи определили десять областей, в которых будут формироваться киберриски для несовершеннолетних в ближайшем будущем.

Одна из них связана с тем, что технологии могут использоваться для имитации внешности, голоса и мимики, чтобы обходить биометрическую идентификацию или создавать компрометирующие документы.

Альянс по защите детей в цифровой среде — отличный пример самоорганизации отечественных сервисов, которые не закрывают глаза на проблему, а активно ее изучают и борются с ней.

«Важно не только понимать, с какими угрозами дети и подростки могут столкнуться в интернете сегодня, но и предугадать их дальнейшее развитие. Благодаря научному исследованию «Технологии защиты детей в интернете» мы видим реальную картину происходящего и риски будущего, начать бороться с которыми необходимо уже сейчас.

Для нивелирования этих угроз требуется участие и совместная ответственность со стороны всех участников процесса: государства, образовательных учреждений, IT и коммерческих компаний, родителей, НКО и социальных предпринимателей», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.

На основании исследования Альянс по защите детей в цифровой среде сформировал рекомендации для государства, образовательных учреждений, ИТ-разработчиков, коммерческих предприятий, родителей, НКО и социальных предпринимателей. В качестве главных условий их реализации названы достаточная степень свободы всех стейкхолдеров в проявлении инициативы и формирование пространства совместной ответственности за результат.

Объединение участников ИТ-индустрии для защиты детей в цифровом пространстве и их проактивная позиция позволяют сформировать эффективные инструменты противодействия цифровым угрозам.

Первый шаг к решению проблемы — это ее признание, тщательное изучение и оценка. Проведение масштабного исследования киберрисков для детей позволит тем, кто отвечает за безопасность юных пользователей, понять, на чем сосредоточить усилия, какие инструменты защиты усилить или внедрить, на что обратить особое внимание при модерации.

Исследование «Технологии защиты детей в интернете» проводилось с октября 2021 года по март 2022 года. В экспертной группе приняли участие 24 специалиста в области интернет-исследований, кибербезопасности и ИТ-сферы. Выводы формировались на основании анализа более 500 литературных источников и свыше 300 патентов, компаний и ИТ-решений в сфере кибербезопасности детей.

Полный текст исследования «Технологии защиты детей в интернете» доступен на сайте «Ростелекома».

Альянс по защите детей в цифровой среде нацелен на создание безопасного для детей интернет-пространства, способного в полной мере раскрыть творческий потенциал нового поколения. Его основали 9 крупнейших компаний России.

Члены Альянса взяли на себя добровольные обязательства, призванные повышать цифровую грамотность детей, родителей и педагогов, формировать и продвигать позитивный и образовательный контент, разрабатывать новые подходы для защиты детей в интернете, создавать необходимые информационно-технологические решения для защиты личных данных, проактивно выявлять и удалять контент, который может причинить вред здоровью и развитию детей.

Важное направление работы Альянса — постоянный диалог с государством и международными организациями для объединения усилий по защите детей в цифровом мире.