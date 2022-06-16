Лондон, , 16:01 — REGNUM Украина должна получить поддержку со стороны западных стран в переговорах с Россией. Об этом 16 июня в ходе выступления в Палате общин британского парламента глава МИД Соединённого Королевства Лиз Трасс.

Флаги России и Украины

«На уровне G7 и НАТО мы делаем всё возможное, чтобы на руках у Украины были самые лучшие карты. Мы также должны обеспечить участие наших друзей из стран Прибалтики и Польши», — подчеркнула глава британского внешнеполитического ведомства.

По её словам, со стороны России до сих пор не было видно настроя на «серьёзные переговоры».

«Мы не можем позволить, чтобы на Украину давили с тем, чтобы она отказалась от своей территории, на что мы сами никогда бы не согласились», — цитирует ТАСС Лиз Трасс, исключив попытки умиротворения Москвы.

Она добавила, что ответ на действия России «будет дан с помощью силы».

«Украина может и обязана победить», — уверена глава МИД Великобритании, пообещав, что Великобритания «никогда не отойдёт от своих обязательств [перед Киевом], как бы долго ни длился этот конфликт».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской делегации на мирных переговорах с Россией Давид Арахамия признал слабость позиции Киева в переговорном процессе, поэтому в такой позиции Киев не хочет садиться за стол переговоров. Прежде, чем возобновить переговорный процесс, Украине «необходимо каким-то образом перевернуть ситуацию», подчеркнул он.

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