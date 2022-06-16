Новосибирск, , 16:02 — REGNUM В Новосибирской области пандемия коронавирусной инфекции идёт на спад, а в реанимации находятся невакцинированные пациенты. Об этом на брифинге сегодня, 16 июня, заявили министр здравоохранения региона Константин Хальзов и главный инфекционист области Лариса Позднякова.

Клещ Myriams-Fotos

В то же время, по их словам, эпидситуация по клещевым инфекциям на территории области остаётся напряжённой — в медицинских учреждениях сегодня большое число пациентов с инфекциями после укуса клеща.

Они добавили, что основная мера профилактики от коронавируса и клещевого энцефалита — вакцинация.