Москва, , 16:00 — REGNUM Главным тренером мужской сборной России по волейболу назначен двукратный чемпион России Константин Брянский. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

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«Я хочу поздравить Константина Владиславовича и пожелать ему плодотворной и успешной работы с национальной командой нашей страны», — сказал генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

Он добавил, что решение о назначении 44-летнего Брянского приняли члены президиума ВФВ, учитывая мнение наблюдательного совета организации и принимая во внимание успехи московского «Динамо» последних лет.

Брянский также продолжит работать с «Динамо», которое возглавил в 2018 году. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат России, стала победителем кубка и суперкубка страны, победила в Кубке Европейской конфедерации волейбола.