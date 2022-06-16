Санкт-Петербург, , 18:00 — REGNUM Строительство и реконструкцию спортивных объектов на территории Саратовской области 16 июня обсудили на Петербургском международном экономическом форуме заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и врио губернатора региона Роман Бусаргин. При поддержке федерального центра область сможет завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Газовик» в Саратове и реконструкцию водно-спортивной базы «Олимпия» в Энгельсе.

Врио губернатора Саратовской области Р. Бусаргин и заместитель председателя правительства РФ Д. Чернышенко t. me/busargin_r

По первому объекту в регионе возникли проблемы с финансированием. Уровень готовности физкультурно-оздоровительного комплекса «Газовик» составляет 70%. Работы на объекте приостановлены. Завершить строительство позволит поддержка федерального центра.

Еще одним неразрешенным вопросом остается реконструкция водно-спортивной базы в городе Энгельсе. Тренировочная база здесь устарела и требует обновления.

«Дмитрий Николаевич поддержал нас и подчеркнул, что новый ФОК и реконструкция водно-спортивной базы в Саратовской области позволит не только проводить всероссийские и международные соревнования как минимум по пяти видам спорта, но и создать еще одну спортивную базу, где смогут проходить сборы наших атлетов», — написал Бусаргин в своем телеграм-канале.

Предстоит подготовить по указанным объектам полные комплекты документов и направить их в Минспорта РФ, заключил Бусаргин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области систематически занимаются спортом 1 055 992 человека или 48,2% населения, что на 3,1% превысило плановые показатели нацпроекта «Демография» за 2021 год.

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