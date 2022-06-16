Бухарест, , 15:58 — REGNUM Парламент Румынии одобрил покупку Бухарестом у Норвегии партии истребителей F-16 производства США. Об этом 16 июня сообщает румынский телевизионный канал Digi24.

Истребители F-16 Airwork.nl

Согласно официальной информации, речь идет о 32 боевых машинах, находившихся на вооружении ВВС Королевства Норвегия в течение последних 20 лет. При этом абсолютное большинство указанных самолетов были выпущены в 1980-х годах.

Независимые военные источники в Румынии подвергли резкой критике подобные действия румынского правительства, заявив, что «страна покупает авиационный металлолом».

На данный момент в авиапарке ВВС Румынии находятся 17 самолетов F-16. На боевое и учебное дежурство регулярно вылетают лишь пять машин.