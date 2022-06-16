Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Регуляторы Евросоюза являются ответственными за высокие цены на газ. Об этом 16 июня заявил председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер в ходе своего выступления на сессии «Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра» на ПМЭФ-2022.

Gazprom.ru Алексей Миллер

«Мы с вами свидетели ценовых шоков. Мы стали свидетелями сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках и очень высокой инфляции. Но все это началось не вчера, не сегодня — и здесь надо сказать «огромное спасибо» зарубежным регуляторам, в частности европейским регуляторам», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе биржевых торгов цена на газ в Европе превысила отметку $1500 за тысячу кубометров.