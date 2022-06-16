Молдавия, 16 июня, 2022, 15:54 — ИА Регнум. В государственном бюджете Молдавии не хватает средств и правительству приходится брать кредит под высокие проценты, чтобы выплатить пенсии. Об этом 16 июня заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бывший премьер-министр Ион Кику.

Presedinte.md Ион Кику

«Чтобы быть в состоянии оплачивать зарплаты и пенсии, Министерство финансов одолжило у банков на этой неделе еще около 1,4 миллиарда леев (около $73 млн). Ставка кредита, взятого на год, достигла 19,5%», — написал политик.

Он добавил, что правительство также разместило трёхлетние облигации под 14% годовых. По мнению Кику, это свидетельствует об ожидании властей, что сложившаяся в стране «катастрофическая инфляция» продлится ещё три года.

Напомним, в апреле годовой уровень инфляции в Молдавии вырос до 27,07%. В мае этот показатель составил 29,05%. Больше всего цены выросли на продукты.