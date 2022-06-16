Самара, 16 июня, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сотрудника медучреждения заподозрили в получении взятки в Самарской области. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Меченые деньги

Сообщается, что следователи расследуют уголовное дело в отношении представителя организации, осуществляющей деятельность в сфере оказания ритуальных услуг, и врача-патологоанатома медучреждения Самары.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела договорились о получении врачом взятки за предоставление сведений, связанных с осуществлением профессиональной деятельности.

«В рамках реализации указанной договоренности за период с декабря 2020 года по декабрь 2021 года врач получил в качестве взятки денежные средства в размере более 840 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела следователи установили дополнительный эпизод противоправной деятельности медика.

Следователи считают, что с мая 2018 года по февраль 2021 года фигурант уголовного дела получил от подозреваемого предпринимателя, который также осуществляет деятельность в сфере оказания ритуальных услуг, свыше одного млн рублей за предоставление сведений о лицах, скончавшихся в медучреждении, выдачу свидетельств о смерти неуполномоченным лицам, а также проведение вскрытия и выдачу тел умерших для захоронения в согласованные с взяткодателем дату и время.

В материалах дела указано, что деньги передавались путем перечисления на банковскую карту, которая находилась в пользовании подозреваемого, после заключения подозреваемым взяткодателем договоров на оказание ритуальных услуг с родственниками умерших.

Отмечается, что сейчас врач-патологоанатом находится под стражей, новый фигурант уголовного дела был задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрани ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.