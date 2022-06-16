Новосибирск, 16 июня, 2022, 15:51 — ИА Регнум. В правительстве Новосибирской области сегодня, 16 июня, подписали «дорожные карты» по развитию инфраструктуры для подростков и молодежи в Новосибирске и Бердске. По словам заместителя губернатора региона Сергея Нелюбова, это станет важным шагом для развития молодёжной политики в крупных городских агломерациях.

ИА REGNUM Молодёжь

«Необходимость развития инфраструктуры для подростков и молодёжи заложена в решении совета по молодежной политике при правительстве Новосибирской области от 10 декабря 2021 года, а также в поручении губернатора», — напомнил Нелюбов.

Отмечается, что реализация «дорожных карт» позволит обеспечить максимальную шаговую доступность для молодых новосибирцев к разнообразным формам досуга и развития.