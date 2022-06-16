Ижевск, , 15:49 — REGNUM Двум компаниям в Удмуртии предоставят земельные участки для реализации инвестиционных проектов. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Александр Бречалов.

Земельный участок

Так, ООО «Аркада» получит в аренду участок площадь 5,4 тыс. кв. метров в Ижевске на улице Труда. Планируется, что на этой площадке будет построен теннисный комплекс с двумя крытыми кортами. Срок действия распоряжения — один год.

Кроме того, ЗАО «Техкрим» будет предоставлен в аренду участок в селе Завьялово площадью 18,7 тыс. кв. метров. На данной территории будет создан производственно-складской корпус по изготовлению заготовок основных частей оружия и комплектующих для патронов.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года в Удмуртии был создан совещательный орган — Инвестиционный комитет. Комитет создается для создания благоприятного инвестиционного климата в республике и обеспечения стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности.

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