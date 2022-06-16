София, , 15:48 — REGNUM Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии большинством голосов одобрили отставку действующего главы высшего законодательного органа страны Николы Минчева. Об этом 16 июня сообщает БТВ.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, за досрочное снятие Минчева с должности проголосовали 125 парламентариев, против — высказались 113 народных избранников.

При этом воздержался лишь один человек — сам Минчев, непосредственно имеющий право голоса.

Напомним, 15 июня сразу 120 депутатов НС внесли проект постановления о досрочной отставке Н. Минчева. Как утверждают авторы инициативы, глава парламента «не справляется с возложенными на него обязанностями и дискредитирует работу структуры в целом».