София, 16 июня, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии большинством голосов одобрили отставку действующего главы высшего законодательного органа страны Николы Минчева. Об этом 16 июня сообщает БТВ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, за досрочное снятие Минчева с должности проголосовали 125 парламентариев, против — высказались 113 народных избранников.

При этом воздержался лишь один человек — сам Минчев, непосредственно имеющий право голоса.

Напомним, 15 июня сразу 120 депутатов НС внесли проект постановления о досрочной отставке Н. Минчева. Как утверждают авторы инициативы, глава парламента «не справляется с возложенными на него обязанностями и дискредитирует работу структуры в целом».