Донецк, , 15:47 — REGNUM Вооруженные украинские формирования обстреляли населенный пункт Троицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР) минометов. Об этом 16 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Миномётный обстрел John Crosby

Уточняется, что обстрел Троицкого со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 15:00 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено 10 мин калибра 60 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что на территории предприятия «Азот» в Северодонецке находятся до тысячи украинских боевиков.