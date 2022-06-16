Калуга, 16 июня, 2022, 16:28 — ИА Регнум. В Калуге вечером 16 июня танцевальным спектаклем «Кармен» по мотивам балета Родиона Щедрина «Кармен-сюита» в исполнении инструментального ансамбля «Палладио» и Академического ансамбля танца Калужской областной филармонии откроется Всероссийский хореографический фестиваль «Лето грации», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры Калужской области.

Министерство культуры Калужской области Всероссийский хореографический фестиваль «Лето грации», посвящён искусству балета и танца

17 и 18 июня зрителей ждет встреча с Инновационным театром балета Инновационного культурного центра г. Калуги, который представит комикс-балет «Klaus. True. Фобия.» по мотивам произведения Франца Кафки «Превращение», «Сон», «Процесс», а также Чувашским Государственным ТОИБ с балетом в двух действиях «Жизель». Завершится фестиваль «Лето грации» 19 июня балетом в трех актах «Дон Кихот» Имперского русского балета под управлением Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Гедиминаса Таранды.

Всероссийский хореографический фестиваль «Лето грации», посвященный искусству балета и танца, впервые состоялся в 2021 году в рамках празднования 650-летия со Дня образования города Калуги. Сценической площадкой фестиваля стала открытая концертная площадка «Гостиный двор» Калужской областной филармонии, расположенная в исторической части города на территории архитектурного Ансамбля VIII века «Гостиный двор». Фестиваль «Лето грации» организован Калужской областной филармонией при поддержке министерства культуры области. Вход на спектакли фестиваля свободный.