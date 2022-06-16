Луганск, 16 июня, 2022, 15:44 — ИА Регнум. На территории предприятия «Азот» в Северодонецке находятся до тысячи украинских боевиков, сообщил 16 июня глава ЛНР Леонид Пасечник.

Glava-lnr.info Глава ЛНР Леонид Пасечник

«По предположительным подсчетам, достаточное количество — до тысячи боевиков, украинских националистов, находятся на территории «Азота», и я думаю, что в ближайшее время, безусловно, большая часть будет сдаваться в плен», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что эвакуация мирных жителей с территории завода «Азот» в Северодонецке была вновь сорвана украинскими нацистами, нарушившими режим тишины.

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