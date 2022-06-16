Луганск, 16 июня, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Более 50 т взрывчатки заложили украинские боевики на заводе «Заря» в Рубежном Луганской Народной Республики. Об этом 16 июня сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.

Amber_Avalona Взрывчатка

Он рассказал, что силы ЛНР, когда брали Рубежное, нанесли молниеносные удары артиллерии, также стремительно продвигалась пехота. По его словам, такой «молниеносный заход ошарашил этих укропов, они просто бежали».

«Благодаря этой молниеносной атаке они не успели замкнуть проводки. Взрывчатки только в одном месте на заводе было 50 тонн, а ещё под каждой цистерной было заложено», — уточнил в беседе с ТАСС Кисилёв.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщала, что во время отступления из Рубежного в Луганской Народной Республике украинские боевики заминировали завод «Заря» по производству взрывчатки. Однако подразделения радиоэлектронной борьбы НМ ЛНР смогли заблокировать сигнал, который должен был дистанционно произвести взрыв.

Напомним крупный химический завод «Заря» в Рубежном был освобождён 13 мая силами Луганской Народной Республики.

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