Кишинёв, 16 июня, 2022, 15:44 — ИА Регнум. В Молдавии понимают, что республика не сможет быстро стать членом Евросоюза. Об этом молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица заявила в телефонном разговоре с венгерским коллегой Виктором Орбаном.

Privesc.Eu Moldova Наталья Гаврилица

«Мы знаем, что предстоит долгий процесс, и мы готовы выполнить свою домашнюю работу, как и требуется», — сказала глава молдавского правительства.

Она также заявила, что молдавское общество нуждается в импульсе, который бы ускорил изменения в стране. Если Молдавия получит статус страны-кандидата на вхождение в ЕС, то это будет таким импульсом.

Стоит отметить, еврокомиссар по вопросам расширения и добрососедства Оливер Вархели заявил, что Еврокомиссия 17 июня даст рекомендации по заявкам на вступление в ЕС от Молдавии, Украины и Грузии.