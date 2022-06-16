Бухарест, , 15:44 — REGNUM Премьер-министр Румынии Николае Чукэ инициировал реализацию общенациональной программы по борьбе с амброзией — многолетним сорняком, вызывающим у человека сильную аллергическую реакцию и химические ожоги тела. Об этом 16 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Амброзия Andrew Butko

Согласно официальной информации, глава румынского правительства обратился к руководству министерства окружающей среды страны с требованием обеспечить уничтожение этого вида растений «на всей территории государства».

«Я лично буду контролировать процесс и готов способствовать выделению для этого дополнительных бюджетных средств, — сказал, в частности, Чукэ. — Мы знаем, сколько румын страдает от этого растения. Уже есть закон, есть и меры, которые необходимо принять».

Предполагается, что в ближайшее время на указанное мероприятие из госбюджета будет выделено до 4 млн леев ($840 тыс.).

Инициатива Чукэ вызвала недоумение независимых румынских экспертов, заявивших, что у Румынии есть «более насущные проблемы, нежели борьба с растениями».