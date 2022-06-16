Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Для Луганской Народной Республики (ЛНР) неважно, в каком статусе она будет находиться в составе Российской Федерации. Об этом 16 июня заявил глава республики Леонид Пасечник.

Mvdlnr.ru Леонид Пасечник

«Честно вам скажу: это абсолютно не важно, в каком статусе мы будем находиться. Самое важное, что мы будем вместе», — сказал он в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2022.

Также Пасечник отметил, что для ЛНР стремление войти в Россию, к которому республика шла с 2014 года, является самая важной задачей. При этом глава ЛНР добавил, что жители республики давно определили, что хотят быть с Россией и говорить на русском языке.

«Мы хотим быть в составе большой мощной родины, для которой очень важны духовное начало, для которой морально-этические ценности важны», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские нацисты обстреляли населенный пункт Кременная в ЛНР из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».