Париж, 16 июня, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Французская энергетическая группа Engie констатировала сокращение поставок российского газа, заверив при этом, что это не повлияло на поставки клиентам, передает BFM TV.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Мы действительно наблюдаем сокращение поставок и внимательно следим за этой ситуацией, что никак не влияет на поставки нашим клиентам», — заявил представитель компании Engie без дальнейших подробностей.

Российский гигант «Газпром» ранее объявил, что сократит поставки газа еще на треть по газопроводу «Северный поток».

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» уведомила австрийскую компанию OMV, что планирует сократить поставки газа стране.